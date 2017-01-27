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С.Арбузов пояснив, чому всі розвинені країни бояться статусу “аграрної наддержави”

С.Арбузов пояснив, чому всі розвинені країни бояться статусу “аграрної наддержави”

Київ • УНН

 • 8785 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Кожна розвинена країна прагне торгувати не кукурудзою, а верстатами, обладнанням, технологіями — всім тим, що приносить гроші. Україна ж все більше наближається до статусу “аграрної наддержави”. Про це в Facebook написав колишній перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов, передає УНН.

"За підсумками 2016 року частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України перевищила 42%. Було встановлено новий рекорд з експорту зернових культур — 40,2 млн т. Ми все ближче до звання “аграрної наддержави” або, просто, “бананової республіки”. Проте, як кожен може помітити, зростання експорту кукурудзи і пшениці не збільшує добробут країни“, — зазначив він.

Політик пояснив, що на продажу кукурудзи заробити неможливо.

“Сільськогосподарська продукція — продукція з низькою часткою доданої вартості. На ній в принципі не можна багато заробити. В умовах України вона ще й імпортозалежна. Насіння, добрива, паливо, техніка — більшість з позицій імпортуються.

У результаті практично все, що ми заробляємо, тут же знову і витрачається. Але не на споживання, не на покращення життя населення, а на закупівлю всього того, що потрібно для вирощування нового врожаю. Замкнуте коло. Тут, до речі, ще одна причина того, чому девальвація не впливає на збільшення експорту — частка імпорту в продукції сільського господарства у нас дуже велика.

Поки ми будемо продавати зерно, ми будемо залишатися бідними — це закон економіки, який ніякими красивими фразами не обдуриш. Щоб реально заробляти, торгувати потрібно не кукурудзою, а верстатами, обладнанням, електронікою, технологіями. Тим, чим торгують розвинені країни світу, які як чуми бояться звання „аграрної наддержави“”, — резюмував він.

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