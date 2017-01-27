С.Арбузов объяснил, почему все развитые страны боятся статуса "аграрной сверхдержавы"

"По итогам 2016 года доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины превысила 42%. Был установлен новый рекорд по экспорту зерновых культур - 40,2 лн т. Мы все ближе к званию "аграрной сверхдержавы" или, попросту, "банановой республики". Однако, как каждый может заметить, рост экспорта кукурузы и пшеницы не увеличивает благосостояние страны", - отметил он.

Политик объяснил, что на продаже кукурузы заработать невозможно.

"Сельскохозяйственная продукция – продукция с низкой долей добавленной стоимости. На ней в принципе нельзя много заработать. В условиях Украины она еще и импортозависимая. Семена, удобрения, топливо, техника – большинство из позиций импортируются.

В результате практически все, что мы зарабатываем, тут же снова и тратится. Не на потребление, не на улучшение жизни населения, а на закупку всего того, что нужно для выращивания нового урожая. Замкнутый круг. Здесь, кстати, еще одна причина того, почему девальвация не влияет на увеличение экспорта - доля импорта в продукции сельского хозяйства у нас очень велика.

Пока мы будем продавать зерно, мы будем оставаться бедными – это закон экономики, который никакими красивыми фразами не обманешь. Чтобы реально зарабатывать торговать нужно не кукурузой, а станками, оборудованием, электроникой, технологиями. Тем, чем торгуют развитые страны мира, которые как чумы боятся звания "аграрной сверхдержавы", - резюмировал он.