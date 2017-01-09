Рятувальники Хмельниччини за добу звільнили зі снігової пастки 164 автомобілі і 545 людей

Наразі у посиленому режимі несення служби працюють 196 рятувальників і 68 одиниць техніки. Зі снігового полону за добу звільнено 164 автомобілі і 545 людей, серед яких 76 дітей. Рятувальникам довелося витягати зі снігу 6 карет “швидкої” і 5 рейсових автобусів з пасажирами.

Так, у Волочиському районі, поблизу села Купель, сталося скупчення легкових і вантажних автомобілів та рейсового автобуса. Рятувальники допомогли відновити рух транспорту, надавши допомогу 213 громадянам, серед яких було 53 дитини.

Нагадаємо, за добу 7-8 січня на Хмельниччині рятувальники витягли із заметів 15 автівок