Спасатели Хмельницкой области за сутки освободили из снежной ловушки 164 автомобиля и 545 человек
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. В результате непогоды 7-8 января, в Хмельницкой области было затруднено движение автомобилей на автодорогах местного и государственного значения. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ГосЧС в Хмельницкой области.
Сейчас в усиленном режиме несения службы работают 196 спасателей и 68 единиц техники. Из снежного плена за сутки освободили 164 автомобиля и 545 человек, среди которых 76 детей. Спасателям пришлось извлекать из снега 6 карет "скорой" и 5 рейсовых автобусов с пассажирами.
Так, в Волочиском районе, возле села Купель, произошло скопление легковых и грузовых автомобилей и рейсового автобуса. Спасатели помогли восстановить движение транспорта, оказав помощь 213 гражданам, среди которых было 53 ребенка.
Напомним, за сутки 7-8 января в Хмельницкой области спасатели вытащили из сугробов 15 машин.