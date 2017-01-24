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Рух транспорту на в'їздах до Києва відновлено - "Укравтодор"

Рух транспорту на в'їздах до Києва відновлено - "Укравтодор"

Київ • УНН

 • 11808 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Рух транспорту на в'їздах до Києва відновлено. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору", передає УНН.

“Рух автотранспорту на під’зних шляхах до м.Києва здійснюється без обмежень. Це стосується автомобільних доріг державного значення: М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 18, М-05 Київ — Одеса, км 13 (смт Чабани), М-06 Київ — Чоп, км 19, М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 19 км,” — йдеться у повідомленні.

Раніше в "Укравтодорі" зазначили, що часткове обмеження руху активістами на в'їзді до столиці діятиме орієнтовно до 21:00.

Як повідомляв УНН, акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією проходили на шести локаціях, на кожному в’їзді Києва до акції долучилося від 25 до 40 осіб (загалом 150-240 людей).

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