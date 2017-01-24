Движение транспорта на въездах в Киев восстановлено - "Укравтодор"

"Движение автотранспорта на подъездных путях в г.Киев осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 18 М-05 Киев - Одесса, км 13 (пгт Чабаны), М-06 Киев - Чоп, км 19 М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 19 км", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укравтодоре" отметили, что частичное ограничение движения активистами на въезде в столицу будет действовать ориентировочно до 21:00.

Как сообщал УНН, акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек).