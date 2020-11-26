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Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна не отримає транш міжнародного валютного фонду у 2020 році, тому що всі необхідні процедури фізично не можуть бути завершені за такий короткий період часу. Про це в інтерв’ю Українському радіо сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає УНН.

"Співпраця з Міжнародним валютним фондом триває, і це – абсолютна правда. Протягом усього цього часу, від того моменту, коли ми отримали перший транш в рамках підписаної угоди, ми продовжували постійну комунікацію з Міжнародним валютним фондом, з питань тих завдань, які є в підписаному меморандумі, як вони виконуються, які є плани тощо”, - сказала Рожкова.

З її слів, сама програма, в якій Україна працює з МВФ, передбачає певні етапи. Ці етапи передбачають період, коли МВФ оцінює, як Україна виконала взяті на себе зобов’язання, і лише після цього виділяє певний транш.

“Так от, етап, до якого ми зараз наближаємось, це – перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш. Те що сказав Тимофій (Милованов – ред.) – він сказав, що ми фізично по часу не встигаємо отримати гроші в цьому році. Це теж правда, тому що існують процедури у Фонду, скільки часу займає перегляд, скільки готуються документи, коли вони подаються на розгляд ради директорів. Тільки після цього відбувається виділеня коштів. Тому враховуючи, що ми сьогодні з вами, вже майже 1 грудня, і знаємо про те що з 25 грудня починаються різдвяні свята в Європі, потім новорічні свята, - ми фізично не встигаємо завершити цю процедуру з отриманням грошей у цьому році”, - сказала перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов висловив думку, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.

Варто зазначити, на думку економістів, Україна не отримає нових траншів Міжнародного валютного фонду ані в 2020-му, ані в 2021 році.

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