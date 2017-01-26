Російські військові закликають цивільне населення Донбасу евакуюватися до РФ – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Центр інформаційного протиборства Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Росії поширює інформацію серед населення про активізацію бойових дій на Луганщині і закликають цивільних евакуюватися в напрямку Росії. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Цивільне населення закликають евакуювати дітей та осіб похилого віку до Росії. Центр проводить масштабні інформаційні заходи, спрямовані на звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей та міжнародного права", - зазначив О.Мотузяник.
Також він повідомив, що мешканці селища Безіменне, яке з серпня 2014 року перебуває під окупацією, звинувачують бойовиків у крадіжках та незаконному заволодінні майном.
"В ніч з 23 на 24 січня 2017 року на місцевому ринку було пограбовано продуктовий магазин", - наголосив О.Мотузяник.
Нагадаємо, 24 січня командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ видав письмову заборону про звільнення бойовиків, в яких закінчився термін “контракту”.