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Російські військові закликають цивільне населення Донбасу евакуюватися до РФ – О.Мотузяник

Російські військові закликають цивільне населення Донбасу евакуюватися до РФ – О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 12259 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Центр інформаційного протиборства Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Росії поширює інформацію серед населення про активізацію бойових дій на Луганщині і закликають цивільних евакуюватися в напрямку Росії. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Цивільне населення закликають евакуювати дітей та осіб похилого віку до Росії. Центр проводить масштабні інформаційні заходи, спрямовані на звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей та міжнародного права", - зазначив О.Мотузяник.

Також він повідомив, що мешканці селища Безіменне, яке з серпня 2014 року перебуває під окупацією, звинувачують бойовиків у крадіжках та незаконному заволодінні майном.

"В ніч з 23 на 24 січня 2017 року на місцевому ринку було пограбовано продуктовий магазин", - наголосив О.Мотузяник.

Нагадаємо, 24 січня командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ видав письмову заборону про звільнення бойовиків, в яких закінчився термін “контракту”.

 

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