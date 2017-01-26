Российские военные призывают гражданское население Донбасса эвакуироваться в РФ - А.Мотузяник

"Гражданское население призывают эвакуировать детей и пожилых людей в России. Центр проводит масштабные информационные мероприятия, направленные на обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей и международного права", - отметил А.Мотузяник.

Также он сообщил, что жители поселка Безымянное, которое с августа 2014 года находится под оккупацией, обвиняют боевиков в кражах и незаконном завладении имуществом.

"В ночь с 23 на 24 января 2017 года на местном рынке был ограблен продуктовый магазин", - подчеркнул А.Мотузяник.

Напомним, 24 января командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ издал письменный запрет об увольнении боевиков, у которых закончился срок "контракта".