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Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України у Санкт-Петербурзі

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

 • 13955 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Москва у відповідь Києву оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

“...російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною нон ґрата співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі”, - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що Росія прийняла відповідне рішення через те, що в травні 2019 року українські спецслужби оголосили співробітника генерального консульства Росії у Львові персоною нон ґрата.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон ґрата дипломата-шпигуна, якому у Львові військовий пенсіонер, завербований спецслужбами РФ, передавав розвідінформацію.

Як повідомляв УНН, на Львівщині контррозвідники викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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