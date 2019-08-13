Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Москва у відповідь Києву оголосила персоною нон ґрата співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
“...російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною нон ґрата співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі”, - йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначається, що Росія прийняла відповідне рішення через те, що в травні 2019 року українські спецслужби оголосили співробітника генерального консульства Росії у Львові персоною нон ґрата.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон ґрата дипломата-шпигуна, якому у Львові військовий пенсіонер, завербований спецслужбами РФ, передавав розвідінформацію.
Як повідомляв УНН, на Львівщині контррозвідники викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.