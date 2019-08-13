Україна оголосила персоною нон ґрата російського дипломата-шпигуна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України оголосило персоною нон ґрата дипломата-шпигуна, якому у Львові військовий пенсіонер, завербований спецслужбами РФ, передавав розвідінформацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"За діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосив дипломата-шпигуна persona non grata. Він уже залишив територію України", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як повідомив ТАСС, Посольство РФ в Україні відмовилося коментувати повідомлення СБУ, зазначивши, що це події не останніх днів.
"Це стара історія. Ми її не коментуватимемо", - сказав співробітник посольства.
Нагадаємо, на Львівщині контррозвідники викрили місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації.
Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави.
Зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.