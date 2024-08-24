росія вночі атакувала район острова Зміїний чотирма ракетами Х-22
Київ • УНН
Вночі 24 серпня російські Ту-22М3 випустили 4 крилаті ракети Х-22 в район острова Зміїний. Також ворог завдав удару авіабомбами по Херсонщині. 23 серпня ППО знищила 7 ворожих БПЛА.
Російські війська вночі випустили з Ту-22М3 чотири крилаті ракети Х-22 в район острова Зміїний. Також ворог завдав удару авіабомбами по Херсонщині. ППО минулої доби знищила 7 ворожих дронів на півдні. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
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"Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram з посиланням на дані повітряного командування "Південь".
Також ворог, як вказано, завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.
Минулої доби, 23 серпня, як повідомляється, протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БПЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БПЛА "Ланцет".
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