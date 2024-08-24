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росія вночі атакувала район острова Зміїний чотирма ракетами Х-22

росія вночі атакувала район острова Зміїний чотирма ракетами Х-22

Київ • УНН

 • 21309 перегляди

Вночі 24 серпня російські Ту-22М3 випустили 4 крилаті ракети Х-22 в район острова Зміїний. Також ворог завдав удару авіабомбами по Херсонщині. 23 серпня ППО знищила 7 ворожих БПЛА.

Російські війська вночі випустили з Ту-22М3 чотири крилаті ракети Х-22 в район острова Зміїний. Також ворог завдав удару авіабомбами по Херсонщині. ППО минулої доби знищила 7 ворожих дронів на півдні. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

"Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram з посиланням на дані повітряного командування "Південь".

Також ворог, як вказано, завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Минулої доби, 23 серпня, як повідомляється, протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БПЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БПЛА "Ланцет".

В Одеській області оголошено ракетну небезпеку24.08.24, 03:37 • 63498 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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