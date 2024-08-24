россия ночью атаковала район острова Змеиный четырьмя ракетами Х-22

Российские войска ночью выпустили из Ту-22М3 четыре крылатые ракеты Х-22 в район острова Змеиный. Также враг нанес удар авиабомбами по Херсонщине. ПВО за прошедшие сутки уничтожила 7 вражеских дронов на юге. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

«Ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22», - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram со ссылкой на данные воздушного командования „Юг“.

Также враг, как указано, нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

За прошедшие сутки, 23 августа, как сообщается, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два «ZALA» и по одному «Supercam», «Орлан-10» и «Мерлин», а также 2 ударных БпЛА «Ланцет».

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