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Рішуче засуджував "агресію блоку НАТО" від імені партії Медведчука - експерт знайшов виступ нардепа Порошенка у Верховній раді

Рішуче засуджував "агресію блоку НАТО" від імені партії Медведчука - експерт знайшов виступ нардепа Порошенка у Верховній раді

Київ • УНН

 • 20068 перегляди

Експерт виявив стенограму виступу Порошенка від 1999 року, де він як член СДПУ(о) засуджував дії НАТО під час подій у колишній Югославії. Олещук вказує на постійну зміну політичних поглядів Порошенка залежно від кон'юнктури.

Народний депутат Петро Порошенко рішуче засуджував "агресію блоку НАТО"  під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.

За його словами, Петро Порошенко у 1999 році, будучи депутатом і членом проросійської партії Медведчука СДПУ (о), категорично засуджував "агресію блоку НАТО" під час подій у колишній Югославії.

"Фракция СДПУ (о) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн", - наводить стенограму виступу Порошенка чистою російською мовою на 32-му засіданні Верховної Ради, яке відбувлось 26 березня 1999 року Петро Олещук.

Олещук наголошує, що за деякий час Порошенко став сам собі протирічити, кон’юнктурно вдаючи підтримку НАТО.

Постійна зміна політичної позиції Порошенка свідчить про його цинічну властивість мімікрувати під інтереси господарів: під путіна, з яким торгував; або Януковича, перед яким вислужувався в його уряді тощо. Але в переслідуванні власних інтересів Порошенко не лишив місце інтересам держави. Адже пройде багато років, Україна остаточно змінить свій зовнішньополітичний вектор, відмовившись від зв’язків з росією. І тільки Порошенко буде бізнесувати з Медведчуком, торгувати з рф, підтримувати РПЦ, лобіювати громадянство Новинському та тиснути руку путіну. А от риторику щодо НАТО, "гетьман" підправить в угоду кон’юнктурі

- - пише експерт.

У свою чергу, Олещук задається питанням, яка насправді позиція Порошенка.

"Цікаво, коли саме брехав Порошенко: тоді, коли казав, що НАТО – це ворог України, чи зараз, коли кричить, що НАТО – це дороговказ? Хоча, не цікаво. Бо такі, як він, брешуть завжди", - резюмує експерт.

Як повідомлялось раніше, на Петра Порошенка пропонують накласти санкції. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента України. Автори петиції наголошують, що діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни. Підставами для санкцій проти Петра Порошенка автори петиції називають його участь у створенні Партії регіонів, роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками Російської православної церкви та бізнес, який сплачував податки в РФ навіть після початку війни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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