РФ збільшила кількість розвідувальних польотів - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська Федерація різко збільшила кількість розвідувальних польотів. Про це під час візиту до Чернігівської області заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні офіційно на підтвердження нашої розвідувальної інформації російський ТАСС повідомив про встановлення нових дивізіонів ракет у Криму. Що вони там роблять? У чотири рази збільшилась кількість збройних сил, дальнобійна артилерія, перебазовані літаки, ударні літаки. Різко збільшилась кількість розвідувальних літаків та польотів”, — повідомив Порошенко.
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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.