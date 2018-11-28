РФ увеличила количество разведывательных полетов - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская Федерация резко увеличила количество разведывательных полетов. Об этом во время визита в Черниговскую область заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня официально в подтверждение нашей разведывательной информации российский ТАСС сообщил об установлении новых дивизионов ракет в Крыму. Что они там делают? В четыре раза увеличилось количество вооруженных сил, дальнобойной артиллерии, перебазированны самолеты, ударные самолеты. Резко увеличилось количество разведывательных самолетов и полетов", - сообщил Порошенко.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение .