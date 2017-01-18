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Республіканський сенатор заявив, що США втратили світове лідерство при Б.Обамі

Київ • УНН

 • 7655 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Сенатор Республіканської партії від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що останні події свідчать про втрату лідерства США в світі, передає УНН з посиланням на CNN.

“Це знак можливого підриву світового порядку, встановленого після Другої світової війни, який був одним з найбільш мирних періодів у всесвітній історії,” — сказав він.

При цьому республіканець уточнив, що під цими подіями він має на увазі ситуацію в сирійському Алеппо, атаки хакерів під час президентських виборів в США, а також захоплення американського некерованого підводного апарату в міжнародних водах Південно-Китайського моря.

Дж.Маккейн підкреслив, що причиною всього цього став повний провал лідерства Америки.

Як повідомляв УНН, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не вірить в чергове “перезавантаження” відносин Вашингтона і Кремля після інавгурації обраного президентом США Дональда Трампа.

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