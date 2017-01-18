Республиканский сенатор заявил, что США потеряли мировое лидерство при Обаме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сенатор Республиканской партии от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что последние события свидетельствуют о потере лидерства США в мире, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Это знак возможного подрыва мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, который был одним из самых мирных периодов в мировой истории", - сказал он.
При этом республиканец уточнил, что под этими событиями он подразумевает ситуацию в сирийском Алеппо, атаки хакеров во время президентских выборов в США, а также захват американского неуправляемого подводного аппарата в международных водах Южно-Китайского моря.
Дж.Маккейн подчеркнул, что причиной всего этого стал полный провал лидерства Америки.
Как сообщал УНН, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.