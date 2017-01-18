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Республиканский сенатор заявил, что США потеряли мировое лидерство при Обаме

Республиканский сенатор заявил, что США потеряли мировое лидерство при Обаме

Киев • УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сенатор Республиканской партии от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что последние события свидетельствуют о потере лидерства США в мире, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Это знак возможного подрыва мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, который был одним из самых мирных периодов в мировой истории", - сказал он.

При этом республиканец уточнил, что под этими событиями он подразумевает ситуацию в сирийском Алеппо, атаки хакеров во время президентских выборов в США, а также захват американского неуправляемого подводного аппарата в международных водах Южно-Китайского моря.

Дж.Маккейн подчеркнул, что причиной всего этого стал полный провал лидерства Америки.

Как сообщал УНН, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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