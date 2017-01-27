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Реальна заробітна плата в Україні за рік зросла на 11,6%

Реальна заробітна плата в Україні за рік зросла на 11,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Реальна заробітна плата в Україні у грудні2016 року порівняно із груднем 2015 року (за рік) збільшилася на 11,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

За даними відомства, реальна заробітна плата у грудні 2016 року у порівнянні з груднем 2015 року збільшилася на 11,6%, а в порівнянні з листопадом 2016 року — на 18,6%.

Водночас, середня номінальна заробітна плата у грудні 2016 року порівняно із листопадом збільшилася на 19,8%, а у порівнянні з груднем 2015 року — на 23,8%. Так, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2016 року становила 6475 грн, що в 4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (1600 грн).

Водночас, розмір середньої номінальної зарплати в промисловості становить 7172 грн, зокрема, в добувній промисловості та розробленні карєрів — 8460 грн, а в переробній промисловості — 6540 грн. Також у відомстві зазначають, що найвищий розмір номінальної середньої зарплати у липні 2016 року зафіксовано в місті Київ — 11094 грн, в Донецькій області — 7111 грн та в Одеській області —6535 грн. При цьому, найменший розмір номінальної заробітної плати зафіксовано в Тернопільській області — 4781 грн, в Чернігівській області — 4804 грн та в Кіровоградській області — 4927 грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, а також можуть бути уточненими.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2016 року в порівнянні з вереснем поточного року, тобто за місяць, реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 3%.

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