Реальная заработная плата в Украине за год выросла на 11,6%

По данным ведомства, реальная заработная плата в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года увеличилась на 11,6%, а по сравнению с ноябрем 2016 года - на 18,6%.

В то же время, средняя номинальная заработная плата в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 19,8%, а по сравнению с декабрем 2015 года - на 23,8%. Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2016 года составила 6475 грн, что в 4 раза выше уровня минимальной заработной платы (1600 грн).

В то же время, размер средней номинальной зарплаты в промышленности составляет 7172 грн, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8460 грн, а в перерабатывающей промышленности - 6540 грн. Также в ведомстве отмечают, что самый высокий размер номинальной средней зарплаты в июле 2016 года зафиксировано в городе Киев - 11094 грн, в Донецкой области - 7111 грн и в Одесской области - 6535 грн. При этом, наименьший размер номинальной заработной платы зафиксирован в Тернопольской области - 4781 грн, в Черниговской области - 4804 грн и в Кировоградской области - 4927 грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также могут быть уточнены.

Как сообщал УНН, в октябре 2016 года в сравнении с сентябрем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 3%.