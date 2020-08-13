Разумков назвав пріоритети Верховної Ради під час наступної сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головним законопроектом під час наступної сесії парламенту буде документ про державний бюджет на 2021 рік. Про це в інтерв’ю DW заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.
"З урахуванням того, що сьогодні непроста ситуація, м’яко кажучи, як в Україні, як у світі, я думаю, що одним з пріоритетних законопроектів наступної сесії є бюджет", – сказав Разумков.
За його словами, законопроект про держбюджет на наступний рік буде одним з головних документів в парламенті. Щодо другої хвилі коронавірусної інфекції, яку спеціалісти прогнозують на осінь цого року, Разумков сказав, що Верховна Рада "не може законом заборонити COVID-19", проте парламентарі, на його думку, виконали все, що від них залежить для боротьби з пандемією в Україні.
"Якщо треба буде втручання Верховної Ради, то депутати до цього готові", – зазначив голова ВР.
Як повідомляв УНН, Дмитро Разумков також прокоментував вплив олігархів на народних депутатів України та відповів, чи є у депутатів монобільшості протиріччя з урядом.