Разумков назвав пріоритети Верховної Ради під час наступної сесії

"З урахуванням того, що сьогодні непроста ситуація, м’яко кажучи, як в Україні, як у світі, я думаю, що одним з пріоритетних законопроектів наступної сесії є бюджет", – сказав Разумков.

За його словами, законопроект про держбюджет на наступний рік буде одним з головних документів в парламенті. Щодо другої хвилі коронавірусної інфекції, яку спеціалісти прогнозують на осінь цого року, Разумков сказав, що Верховна Рада "не може законом заборонити COVID-19", проте парламентарі, на його думку, виконали все, що від них залежить для боротьби з пандемією в Україні.

"Якщо треба буде втручання Верховної Ради, то депутати до цього готові", – зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНН, Дмитро Разумков також прокоментував вплив олігархів на народних депутатів України та відповів, чи є у депутатів монобільшості протиріччя з урядом.