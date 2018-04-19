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SpaceX вивела на орбіту телескоп NASA для пошуку екзопланет

Київ • УНН

 • 13727 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Американська компанія SpaceX у ніч на четвер запустила з мису Канаверал в американському штаті Флорида ракету-носій Falcon 9, щоб вивести на орбіту космічний телескоп NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет, передає УНН.

SpaceX вивела на орбіту телескоп NASA для пошуку екзопланет

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За повідомленнями SpaceX, після відокремлення перший ступінь ракети успішно приводнився в Атлантичному океані. Також було підтверджено і відокремлення другого ступеня ракети. Приблизно через годину після старту ракети, який відбувся о 1:51 за київським часом, телескоп TESS вийшов на задану орбіту.

"Успішний вихід TESS на високу еліптичну орбіту підтверджено", - повідомили у компанії у Twitter.

Як зазначив заступник керівника наукового підрозділу NASA Томас Цурбухен, апарат проведе наступні 60 днів, щоб дістатися до своєї орбіти, де "шукатиме невідомі світи за межами нашої сонячної системи".

Раніше планувалося, що запуск відбудеться на два дні раніше. Однак, його відклали, щоб додатково перевірити одну з систем.

How many worlds exist outside our solar system? @NASA_TESS launched from planet Earth today at 6:51pm ET to hunt for planets around some of the closest & brightest stars. TESS will use 4 cameras to search nearly the entire sky for unknown worlds. More: https://t.co/5hUW3XhaTo pic.twitter.com/xuH5q0wqN9

— NASA (@NASA) 19 апреля 2018 г.

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