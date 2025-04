SpaceX вивела на орбіту телескоп NASA для пошуку екзопланет

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Французькі фермери знайшли фрагмент SpaceX

За повідомленнями SpaceX, після відокремлення перший ступінь ракети успішно приводнився в Атлантичному океані. Також було підтверджено і відокремлення другого ступеня ракети. Приблизно через годину після старту ракети, який відбувся о 1:51 за київським часом, телескоп TESS вийшов на задану орбіту.

"Успішний вихід TESS на високу еліптичну орбіту підтверджено", - повідомили у компанії у Twitter.

Як зазначив заступник керівника наукового підрозділу NASA Томас Цурбухен, апарат проведе наступні 60 днів, щоб дістатися до своєї орбіти, де "шукатиме невідомі світи за межами нашої сонячної системи".

Раніше планувалося, що запуск відбудеться на два дні раніше. Однак, його відклали, щоб додатково перевірити одну з систем.

— NASA (@NASA) 19 апреля 2018 г.