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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет

Киев • УНН

 • 13727 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Американская компания SpaceX в ночь на четверг запустила с мыса Канаверал в американском штате Флорида ракету-носитель Falcon 9, чтобы вывести на орбиту космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет, передает УНН.

SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет

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По сообщениям SpaceX, после отделения первой ступени ракеты успешно приводнился в Атлантическом океане. Также было подтверждено и отделение второй ступени ракеты. Примерно через час после старта ракеты, который состоялся в 1:51 по киевскому времени, телескоп TESS вышел на заданную орбиту.

"Успешный выход TESS на высокую эллиптическую орбиту подтвержден", - сообщили в компании в Twitter.

Как отметил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен, аппарат проведет следующие 60 дней, чтобы добраться до своей орбиты, где "будет искать неизвестные миры за пределами нашей солнечной системы".

Ранее планировалось, что запуск состоится на два дня раньше. Однако, его отложили, чтобы дополнительно проверить одну из систем.

How many worlds exist outside our solar system? @NASA_TESS launched from planet Earth today at 6:51pm ET to hunt for planets around some of the closest & brightest stars. TESS will use 4 cameras to search nearly the entire sky for unknown worlds. More: https://t.co/5hUW3XhaTo pic.twitter.com/xuH5q0wqN9

— NASA (@NASA) 19 апреля 2018 г.

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