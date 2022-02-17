Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України, передає кореспондент УНН.
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Рішення підтримали 318 нардепів.
Сенниченко знову не був присутній на засіданні парламенту під час голосування. Він не звітував перед нардепами, які ті того вимагали.
Нагадаємо
Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у листопаді 2021 року подав у відставку за власним бажанням.
Під час засідання ВР 27 січня 2022 року народним депутатам не вдалося звільнити Сенниченка – рішення набрало лише 223 голоси.
Сенниченко не був присутній у залі сесійних засідань під час голосування та не звітував перед нардепами. Хоча, як виявилося, був у парламенті та давав коментарі журналістам у кулуарах. Після невдалого голосування Сенниченко написав нову заяву на звільнення.