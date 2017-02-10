Рада схвалила зарплати та пенсії суддям КСУ у майже 300 тис. грн - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Парламент у першому читанні схвалив передбачені законопроектом №5336-1 зарплати і пенсії суддям Конституційного суду України, які становитимуть близько 300 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту Павло Пинзеник, передає кореспондент УНН.
"Парламент схвалив у першому читанні передбачені проектом закону 5336-1 зарплати і пенсії суддям Конституційного суду України, що вимірюються сотнями тисяч гривень на місяць. Недопустимі для нинішніх економічних реалій цифри, які шокують мене і більшість наших громадян. Ситуацію не змінює обіцянка в ході обговорення до другого читання привести зарплати до рівня суддів Верховного суду. Бо вони не набагато нижчі. І замість 384 тис. грн у судді Конституційного суду буде 292 тис., а в голови - 304 тис. грн на місяць (із надбавкою на літнє оздоровлення). Пенсія складатиме відповідно 226 тис. і 235 тис. грн на місяць", - написав він.
У повідомленні нардепа йдеться про те, що "за" ухвалення рішення проголосувало 239 нардепів, 8 -"проти".
За його словами, деякі депутати підготували низку поправок до законопроекту прийнятому у першому читанні.
"Залишається лише сподіватися на прийняття в другому читанні зваженого рішення і на те, що здоровий глузд завітає нарешті в парламент", - додав віну повідомленні.
Нагадаємо, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд України.