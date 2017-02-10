Рада одобрила зарплаты и пенсии судьям КСУ почти в 300 тыс. грн - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Парламент в первом чтении одобрил предусмотренные законопроектом №5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного суда Украины, которые составят около 300 000 гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник, передает корреспондент УНН.
"Парламент принял в первом чтении предусмотренные проектом закона 5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного суда Украины, которые измеряются сотнями тысяч гривен в месяц. Недопустимые для нынешних экономических реалий цифры, которые шокируют меня и большинство наших граждан. Ситуацию не меняет обещание в ходе обсуждения ко второму чтению привести зарплаты до уровня судей Верховного суда. Потому что они не намного ниже. И вместо 384 тыс. грн у судьи Конституционного суда будет 292 тыс., а у главы - 304 тыс. грн в месяц (с надбавкой на летнее оздоровление). Пенсия будет составлять соответственно 226 тыс. и 235 тыс. грн в месяц", - написал он.
В сообщении нардепа говорится, что "за" принятие решения проголосовало 239 нардепов, 8 - "против".
По его словам, некоторые депутаты подготовили ряд поправок в законопроект принятый в первом чтении.
"Остается только надеяться на принятие во втором чтении взвешенного решения и на то, что здравый смысл посетит наконец в парламент", - добавил он у сообщении.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины.