Рада одобрила зарплаты и пенсии судьям КСУ почти в 300 тыс. грн - нардеп

"Парламент принял в первом чтении предусмотренные проектом закона 5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного суда Украины, которые измеряются сотнями тысяч гривен в месяц. Недопустимые для нынешних экономических реалий цифры, которые шокируют меня и большинство наших граждан. Ситуацию не меняет обещание в ходе обсуждения ко второму чтению привести зарплаты до уровня судей Верховного суда. Потому что они не намного ниже. И вместо 384 тыс. грн у судьи Конституционного суда будет 292 тыс., а у главы - 304 тыс. грн в месяц (с надбавкой на летнее оздоровление). Пенсия будет составлять соответственно 226 тыс. и 235 тыс. грн в месяц", - написал он.

В сообщении нардепа говорится, что "за" принятие решения проголосовало 239 нардепов, 8 - "против".

По его словам, некоторые депутаты подготовили ряд поправок в законопроект принятый в первом чтении.

"Остается только надеяться на принятие во втором чтении взвешенного решения и на то, что здравый смысл посетит наконец в парламент", - добавил он у сообщении.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины.