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Рада підтримала посилення покарання за порушення правил пожежної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в середу, 16 грудня, ухвалила в першому читанні законопроект № 3755 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала посилення покарання за порушення правил пожежної безпеки

Документом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України. Зокрема, пропонується посилити адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення цього проекту закону викликана, зокрема, відсутністю належного державного контролю та дієвих важелів впливу стосовно правопорушників, які фактично створюють умови для виникнення пожеж: випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, залишають рослинність або її залишки та опале листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, на території зелених насаджень та газонах у населених пунктах тощо.

Зазначається, що розмір санкцій, який до сьогодні розраховується від офіційно встановленого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.), залишається надзвичайно низьким у порівнянні з завданою шкодою.

Зокрема, у Кодексі пропонується внести зміни у низку статей, підвищивши штрафи за такі порушення. Зокрема, у статті 175 щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки підвищити штраф і встановити його від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з нинішнього штрафу для громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила урядовий законопроект про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

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