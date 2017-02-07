Рада не змогла затвердити порядок денний на поточний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада не змогла затвердити порядок денний шостої сесії ВР 8-го скликання. За відповідне рішення проголосувало лише 180 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Як зазначив перед голосування Голова парламенту Андрій Парубій, сьогодні депутати не зможуть проголосувати за порядок денний сесії бо не всі комітети подали пропозиції.
“Якщо ми не проголосуємо тижневий порядок денний, це може паралізувати роботу парламенту”, — резюмував спікер.
Нагадаємо, 7 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання і шосту сесію українського парламенту восьмого скликання.