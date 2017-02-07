Рада не смогла утвердить повестку дня на текущую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня шестой сессии ВР 8-го созыва. За соответствующее решение проголосовали лишь 180 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Как отметил перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий, сегодня депутаты не смогут проголосовать за повестку дня сессии потому что не все комитеты подали предложения.
"Если мы не проголосуем за недельную повестку дня, это может парализовать работу парламента", - резюмировал спикер.
Напомним, 7 февраля глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.