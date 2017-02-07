Рада не смогла утвердить повестку дня на текущую неделю

Как отметил перед голосованием спикер парламента Андрей Парубий, сегодня депутаты не смогут проголосовать за повестку дня сессии потому что не все комитеты подали предложения.

"Если мы не проголосуем за недельную повестку дня, это может парализовать работу парламента", - резюмировал спикер.

Напомним, 7 февраля глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.