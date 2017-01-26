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Професор київського університету вимагав хабар за складання іспитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві затримали професора університету, який вимагав від студента 400 доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Викладач навчального закладу вимагав від студентів хабар за складання іспитів та заліку. Правопорушника затримали на робочому місці після одержання зазначеної суми.

Наразі тривають слідчі дії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.368-3 КК України.

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