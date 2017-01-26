Професор київського університету вимагав хабар за складання іспитів

Викладач навчального закладу вимагав від студентів хабар за складання іспитів та заліку. Правопорушника затримали на робочому місці після одержання зазначеної суми.

Наразі тривають слідчі дії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.368-3 КК України.