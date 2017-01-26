Профессор киевского университета требовал взятку за сдачу экзаменов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве задержали профессора университета, который требовал от студента 400 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятки за сдачу экзаменов и зачета. Правонарушителя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы.
Сейчас продолжаются следственные действия.
По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.368-3 УК Украины.