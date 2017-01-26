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Профессор киевского университета требовал взятку за сдачу экзаменов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве задержали профессора университета, который требовал от студента 400 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятки за сдачу экзаменов и зачета. Правонарушителя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.368-3 УК Украины.

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