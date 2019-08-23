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Прикордонники повідомили про черги на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною

Прикордонники повідомили про черги на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про ситуацію з чергами на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 18:00 у четвер, інформує УНН.

Зокрема, на пункті пропуску з Угорщиною "Тиса" стоять у черзі 140 автівок.

Згідно з повідомленням відомства на сторінці у Facebook ситуація наступна:

Республіка Польща:
“Устилуг” –0
“Угринів” –0
“Рава-Руська” –0
“Грушів” – 20 автомобілів
“Смільниця” – 0
“Шегині” – 40
“Краковець” – 90

Словацька Республіка:
“М.Березний” – 20
“Ужгород” - 30

Угорщина:
“Тиса” - 140
"Дзвінкове" -0
“Косино” – 20
"Лужанка" - 0
"Вилок" - 20

Румунія:
"Дяково" - 0
"Солотвино" – 0
"Порубне" - 0

Молдова:
"Мамалига-авто" - 0.

Нагадаємо, через збій бази даних на кордоні з Угорщиною у чергах понад 100 автомобілів.

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