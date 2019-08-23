Пограничники сообщили об очередях на пунктах пропуска на границе с Венгрией

В частности, на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией скопились 140 машин.

Согласно сообщению ведомства на странице в Facebook ситуация следующая:

Республика Польша:

"Устилуг" -0

"Угринов" -0

"Рава-Русская" -0

"Груша" - 20 автомобилей

"Смильниця" - 0

"Шегини" - 40

"Краковец" - 90

Словацкая Республика:

"Г.Березное" - 20

"Ужгород" - 30

Венгрия:

"Тиса" - 140

"Звонково" -0

"Косино" - 20

"Лужники" - 0

"Вилок" - 20

Румыния:

"Дьяково" - 0

"Солотвино" - 0

"Порубное" - 0

Молдова:

"Мамалыга-авто" - 0.

Напомним, из-за сбоя базы данных на границе с Венгрией в очередях более 100 автомобилей.