Пограничники сообщили об очередях на пунктах пропуска на границе с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщил о ситуации с очередями на пунктах пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 18:00 в четверг, передает УНН.
В частности, на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией скопились 140 машин.
Согласно сообщению ведомства на странице в Facebook ситуация следующая:
Республика Польша:
"Устилуг" -0
"Угринов" -0
"Рава-Русская" -0
"Груша" - 20 автомобилей
"Смильниця" - 0
"Шегини" - 40
"Краковец" - 90
Словацкая Республика:
"Г.Березное" - 20
"Ужгород" - 30
Венгрия:
"Тиса" - 140
"Звонково" -0
"Косино" - 20
"Лужники" - 0
"Вилок" - 20
Румыния:
"Дьяково" - 0
"Солотвино" - 0
"Порубное" - 0
Молдова:
"Мамалыга-авто" - 0.
Напомним, из-за сбоя базы данных на границе с Венгрией в очередях более 100 автомобилей.