Через збій бази даних на кордоні з Угорщиною у чергах понад 100 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Станом на 12 годину у пункті пропуску "Тиса" (Чоп) на українсько-угорському кордоні утворилася черга у понад 100 автомобілів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, за даними прикордонної служби, у ПП "Тиса" (Чоп) на українсько-угорському кордоні утворилася черга зі 120 автомобілів.
Раніше УНН повідомляв, що перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною починають збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.