Из-за сбоя базы данных на границе с Венгрией в очередях более 100 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на 12:00 в пункте пропуска "Тиса" (Чоп) на украинско-венгерской границе образовалась очередь из более чем 100 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, по данным пограничной службы, в ПП "Тиса" (Чоп) на украинско-венгерской границе образовалась очередь из 120 автомобилей.
Ранее УНН сообщал, что перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начинают увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.