Из-за сбоя базы данных на границе с Венгрией в очередях более 100 автомобилей

Так, по данным пограничной службы, в ПП "Тиса" (Чоп) на украинско-венгерской границе образовалась очередь из 120 автомобилей.

Ранее УНН сообщал, что перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начинают увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.