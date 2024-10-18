Президентка Єврокомісії заявила про підтримку Плану перемоги України
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Плану перемоги України в межах компетенції ЄК. План отримав схвалення від 18 членів ЄС та міністрів оборони кількох країн НАТО.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Плану перемоги України в тих аспектах, які стосуються її компетенції. Про це вона повідомила під час пресконференції після засідання Європейської Ради, передає УНН.
Так, звісно, ми підтримуємо План перемоги Президента Зеленського, хоча, наприклад, не мені судити про вступ до НАТО, але в тому, що входить до нашої компетенції, це повна підтримка з нашого боку
Орбана "налякав" План перемоги Зеленського - хоче переговорів з рф від імені ЄС 17.10.24, 18:59 • 49498 переглядiв
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16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представ у Верховній Раді План перемоги із п'яти пунктів.
Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.
Міністри оборони Латвії, Литви, Великої Британії, Естонії та Швеції привітали План перемоги, представлений Президентом України Володимиром. Європейські чиновники закликали максимально посилити підтримку Києва й прискорити рух України до членства в Альянсі.