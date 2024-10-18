Президент Еврокомиссии заявила о поддержке Плана победы Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Плана победы Украины в тех аспектах, которые касаются ее компетенции. Об этом она сообщила во время пресс-конференции после заседания Европейского Совета, передает УНН.

Да, конечно, мы поддерживаем План победы Президента Зеленского, хотя, например, не мне судить о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, это полная поддержка с нашей стороны - сказала фон дер Ляйен.

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Дополнение

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.

Министры обороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции приветствовали План победы, представленный Президентом Украины Владимиром. Европейские чиновники призвали максимально усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в Альянсе.