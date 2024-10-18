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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Еврокомиссии заявила о поддержке Плана победы Украины

Президент Еврокомиссии заявила о поддержке Плана победы Украины

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 07:27  •  5316 просмотра

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Плана победы Украины в пределах компетенции ЕК. План получил одобрение от 18 членов ЕС и министров обороны нескольких стран НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Плана победы Украины в тех аспектах, которые касаются ее компетенции. Об этом она сообщила во время пресс-конференции после заседания Европейского Совета, передает УНН.

Да, конечно, мы поддерживаем План победы Президента Зеленского, хотя, например, не мне судить о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, это полная поддержка с нашей стороны

- сказала фон дер Ляйен.

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС17 октября 2024, 15:59 • 47836 просмотров

Дополнение

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.

Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.

Министры обороны Латвии, Литвы, Великобритании, Эстонии и Швеции приветствовали План победы, представленный Президентом Украины Владимиром. Европейские чиновники призвали максимально усилить поддержку Киева и ускорить движение Украины к членству в Альянсе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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