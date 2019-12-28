Президент відкрив відбудований міст на Прикарпатті

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у відкритті відновленого мостового переходу через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Так, Глава держави привітав місцевих мешканців і будівельників із завершенням ремонту мосту, зруйнованого повінню.

"Я вітаю всіх людей, які працювали над цим проектом", – сказав Зеленський.

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Президент разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшлися відновленим мостом.

Зазначається, що металева переправа через річку Чечва завдовжки 108 метрів була побудована в 1969 році на автомобільній дорозі Пійло – Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області. Проте 20-21 травня 2019 року паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого стався обвал чотирьох мостових прольотів та просідання інших.

"Загальна вартість відновлювальних робіт, згідно з висновком профільного міністерства, становить 24 млн грн. Для відбудови мосту з резервного фонду державного бюджету виділено 23,4 млн грн, 672,5 тис. гривень було профінансовано з інших джерел", - повідомили в Офісі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.

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