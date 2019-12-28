Президент открыл отстроенный мост на Прикарпатье

Так, Глава государства поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

"Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом", - сказал Зеленский.

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Президент вместе с главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмыгалем прошлись восстановленным мостом.

Отмечается, что металлическая переправа через реку Чечва длиной 108 метров была построена в 1969 году на автомобильной дороге Пийло - Долгое-Калужское Кольского района Ивано-Франковской области. Однако 20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседания других.

"Общая стоимость восстановительных работ, согласно заключению профильного министерства, составляет 24 млн грн. Для восстановления моста из резервного фонда государственного бюджета выделено 23,4 млн грн, 672,5 тыс. гривен было профинансировано из других источников", - сообщили в Офисе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов.