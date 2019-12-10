Пожежа у коледжі в Одесі: доля чотирьох осіб досі невідома

“Національна поліція України, ДСНС України, Національна гвардія України, керівництво міста займаються роботою на місці пожежі. Ця робота не припиняється ні в день, ні в ночі. Станом на зараз трагедія забрала життя 12 осіб. Місце знаходження 4 осіб наразі невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати. Однак, важливим лишається питання зміни до організації роботи по пожежній безпеці”, — йдеться у повідомленні.

Яровий також зазначив, що урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі до 20 грудня відзвітує Кабінету міністрів України.

“Ми будемо готувати звіт щодо нашої роботи з забезпечення безпеки в усіх закладах. Процес іде, ми бачимо слабкі місця”, — повідомив Яровий.

Нагадаємо, з резервного фонду державної обласної адміністрації виділено майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Кошти також виділено й з військового бюджету.

За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня.

Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.

7 грудня знайшли ще три тіла.

Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні.

8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі.

Відкрито кримінальне провадження.

Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.

Так, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.