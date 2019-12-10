Пожар в колледже в Одессе: судьба четырех человек остается неизвестной

"Национальная полиция Украина, ГСЧС Украины, Национальная гвардия Украины, руководство города занимаются работой на месте пожара. Эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Место нахождения 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать. Однако, важным остается вопрос изменения в организации работы по пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Яровой также отметил, что правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабинету министров Украины.

"Мы будем готовить отчет о нашей работе по обеспечению безопасности во всех заведениях. Процесс идет, мы видим слабые места", - сообщил Яровой.

Напомним, из резервного фонда государственной областной администрации выделено почти 3 млн гривен на выплату материальной помощи семьям пострадавших и погибших в результате пожара в колледже. Средства также выделены и из военного бюджета.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших стала студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря.

Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

7 декабря нашли еще три тела.

Также один человек - спасатель - скончался в больнице.

8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе.

Открыто уголовное производство.

Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.

Так, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.