Повернення активів Нафтогазу в Криму не згадується в перемовинах — Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В протоколі щодо транзиту газу не згадуються питання повернення активів Нафтогазу, що залишилися на окупованій території Криму. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Стосовно арбітражу, який за активами в Криму, що належать групі Нафтогаз: жодним чином це не згадується в цьому протоколі. Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами Нафтогазу. І в цьому протоколі це ніяк не згадується”, — повідомив він.
Нагадаємо, Гаазький арбітражний суд прийняв рішення на користь НАК “Нафтогаз Україна” у справі щодо необхідності компенсувати збитки компанії по втраті активів у Криму через анексію півострова з боку Росії.
Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів України оприлюднив копію протоколу газових домовленостей, досягнутих на зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації у Мінську 20 грудня.