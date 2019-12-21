Оприлюднено текст протоколу газових домовленостей Україна-Росія-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України оприлюднив копію протоколу газових домовленостей, досягнутих на зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації у Мінську 20 грудня, передає УНН.
“Домовленості про транзит газу. Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО “Оператор газотранспортної системи України”, НАК “Нафтогаз України”, ПАО “Газпром”)", - повідомив з цього приводу Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, оприлюднивши копію документа.
Додамо, на документі - дев'ять підписів - представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації.
Як раніше повідомляв УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.