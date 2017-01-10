Посол ОАЕ отримав поранення під час теракту в Кандагарі

Теракт був здійснений в гостьовому будинку губернатора провінції Кандагар Гамаюна Азізі під час його зустрічі з послом ОАЕ. Повідомляється, що обидва політики отримали поранення.

За попередніми даними, всього під час вибуху загинули дев'ять осіб, в тому числі четверо арабських охоронців. Крім того, 16 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 10 січня подвійний теракт стався близько парламентського комплексу в Кабулі. За останніми даними, кількість жертв вибухів смертника і замінованого автомобіля становила 38 осіб.