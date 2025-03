Посли Канади і Британії засудили спробу захоплення Жовтневого палацу в Києві

“Спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест”, — написав у Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Повністю погоджуюся зі своїм канадським колегою: спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест”, — написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.

Також нагадаємо, у на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.

Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці. Поліція відкрила кримінальні провадження.

I completely agree with my Canadian colleague. Спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест https://t.co/iNEXse9wt9

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 17 грудня 2017 р.

Attempts to seize and damage public buildings are an abuse of the right to peaceful protest / Спроби захоплення і нищення публіних будівель — це зловживання правом на мирний протест. https://t.co/1dZIBMX23O

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 17 грудня 2017 р.