Посли Канади і Британії засудили спробу захоплення Жовтневого палацу в Києві

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посли Канади і Великої Британії в Україні Роман Ващук і Джудіт Гоф засудили спробу активістів “Руху нових сил” зайти в приміщення Жовтневого палацу в Києві, щоб створити там свій штаб, передає УНН з посиланням на відповідні дописи послів у соцмережах.