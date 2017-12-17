Посли Канади і Британії засудили спробу захоплення Жовтневого палацу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посли Канади і Великої Британії в Україні Роман Ващук і Джудіт Гоф засудили спробу активістів “Руху нових сил” зайти в приміщення Жовтневого палацу в Києві, щоб створити там свій штаб, передає УНН з посиланням на відповідні дописи послів у соцмережах.
“Спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест”, — написав у Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.
“Повністю погоджуюся зі своїм канадським колегою: спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест”, — написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.
Також нагадаємо, у на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці. Поліція відкрила кримінальні провадження.
I completely agree with my Canadian colleague. Спроби захоплення і нищення публічних будівель — це зловживання правом на мирний протест https://t.co/iNEXse9wt9— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 17 грудня 2017 р.
Attempts to seize and damage public buildings are an abuse of the right to peaceful protest / Спроби захоплення і нищення публіних будівель — це зловживання правом на мирний протест. https://t.co/1dZIBMX23O— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 17 грудня 2017 р.