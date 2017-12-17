Послы Канады и Великобритании осудили попытку захвата Октябрьского дворца в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Послы Канады и Великобритании в Украине Роман Ващук и Джудит Гоф осудили попытку активистов “Движения новых сил” зайти в помещение Октябрьского дворца в Киеве, чтобы создать там свой штаб, передает УНН со ссылкой на соответствующие сообщения послов в соцсетях.
"Попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал в Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Полностью согласен со своим канадским коллегой: попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили со сторонниками направился в ВР.
Также напомним, в на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.
Как сообщал УНН, в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали правоохранители. Полиция открыла уголовные производства.
I completely agree with my Canadian colleague. Попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест https://t.co/iNEXse9wt9- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 17 декабря 2017
Attempts to seize and damage public buildings are an abuse of the right to peaceful protest / Попытки захвата и уничтожения публиних зданий - это злоупотребление правом на мирный протест. https://t.co/1dZIBMX23O- Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 17 декабря 2017