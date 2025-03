Послы Канады и Великобритании осудили попытку захвата Октябрьского дворца в Киеве

"Попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал в Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Полностью согласен со своим канадским коллегой: попытки захвата и уничтожения общественных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили со сторонниками направился в ВР.

Также напомним, в на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.

Как сообщал УНН, в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали правоохранители. Полиция открыла уголовные производства.

