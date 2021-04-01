Посилення карантину у Києві: опубліковано рішення

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві з 5 квітня (понеділок) посилюють карантин. Зокрема проїзд у наземному громадському транспорті та метро — лише за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня. Відповідне рішення Київської міської державної адміністрації було було опубліковано сьогодні, передає УНН.

Деталі

Громадський наземний транспорт та метро працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів: перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозитимуть лише пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.

При цьому працівників ДСНС і Національної поліції перевозитимуть тільки при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - при наявності повісток, документів і масок.

Також з 5 квітня у столиці закривають усі школи та дитячі садочки. Окрім того, навчання в школах, училищах та вишах усіх типів і форм власності переводиться на дистанційний режим.

Повідомляється, що власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендують ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Обмеження торкнулись і лікарень. Так, державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

Доповнення

Зазначимо, що за минулу добу у Києві виявили 1 150 випадків COVID-19. До лікарень потрапили 731 людина з підозрою або підтвердженим діагнозом.

Загалом, в Україні станом на 1 квітня 2021 року виявлено 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

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