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Усиление карантина в Киеве: опубликовано решение

Киев  •  УНН

 • 20155 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Киеве с 5 апреля (понедельник) усиливают карантин. В частности проезд в наземном общественном транспорте и метро - только по спецпропускам. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Соответствующее решение Киевской городской государственной администрации было опубликовано сегодня, передает УНН.

Детали

Общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля должны перейти на режим специальных перевозок. Перевозить только пассажиров, у которых есть специальные пропуска, удостоверения личности и маски.

При этом работников ГСЧС и Национальной полиции перевозить только при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты. А призывников - при наличии повесток, документов и масок.

Также с 5 апреля в столице закрывают все школы и детские сады. Кроме того, обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционный режим.

Сообщается, что владельцам магазинов и других предприятий торговли в Киеве рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Ограничения коснулись и больниц. Так, государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи онкобольным; других случаев при реальной угрозе жизни пациента.

Дополнение

Отметим, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1 150 случаев COVID-19. В больницы попали 731 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

В общем, в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года обнаружено 17 569 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

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