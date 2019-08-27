Посадовця міськради Сміли судитимуть за зрив опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За фактом зриву опалювального сезону в Смілі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Смілянської міської ради. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.
"За результатами досудового розслідування Смілянською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата VII скликання Смілянської міської ради Черкаської області, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Посадовець обвинувачується в тому, що, виконуючи обов'язки міського голови міста Сміла своєчасно не скликав і не виніс на розгляд сесії міської ради питання щодо фінансування комунального підприємства, що унеможливило вчасне здійснення платежів за договором й отримання номінацій на природний газ на лютий 2018 року.
Це призвело до несанкціонованого відбору газу та спричинило матеріальну шкоду комунальному підприємству у вигляді збільшення боргових зобов'язань на суму понад 54 млн. грн.
Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, у першій половині листопада 2018 року у Смілі через відсутність опалення через, зокрема, проблеми з газопостачанням, був призупинений освітній процес та введено надзвичайну ситуацію.
Наприкінці грудня Сміла почала отримувати газ від "Нафтогазу".