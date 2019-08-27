Чиновника горсовета Смелы будут судить за срыв отопительного сезона

"По результатам предварительного расследования Смелянской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата VII созыва Смелянского городского совета Черкасской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Чиновник обвиняется в том, что, выполняя обязанности городского главы города Смела своевременно не созывал и не вынес на рассмотрение сессии городского совета вопрос о финансировании коммунального предприятия, что сделало невозможным своевременное осуществление платежей по договору и получение номинаций на природный газ на февраль 2018 года.

Это привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долговых обязательств на сумму более 54 млн. грн.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, в первой половине ноября 2018 года в Смеле за отсутствия отопления через, в частности, проблемы с газоснабжением, был приостановлен образовательный процесс и введена чрезвычайная ситуация.

В конце декабря Смела начала получать газ от "Нафтогаза".